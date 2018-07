Venerdì 6 Luglio 2018, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno tratto in arresto per lesioni aggravate e porto illegale di armi un 32enne del luogo, Aniello Maffettone. Al culmine di una lite scoppiata in un bar - per motivi ancora ignoti - l'uomo ha sferrato un fendente con un coltello a serramanico all’addome di un 32enne di origine ucraina già noto alle forze dell'ordine. L'ucraino è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Nola dove i sanitari gli hanno medicato una ferita da taglio giudicata guaribile in 20 giorni, il coltello è stato sequestrato. Maffettone si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo.