La maestra Ersilia compie 100 anni la festeggia un'intera frazione di Marano

Un'intera frazione del comune di Marano, quella di San Marco, si è mobilitata stamani per festeggiare i 100 anni di Ersilia Baiano (nella foto accanto ai familiari). Baiano, ex maestra nota in tutta la città, è stata festeggiata nella chiesa di San Marco da tutti i cittadini della zona.

«Il segreto dei miei 100 anni? Non ci penso», ha spiegato al termine della cerimonia che si è tenuta in chiesa. «Tutti quelli venuti oggi in chiesa - ha aggiunto - sono stati miei alunni». Ersilia è lucidissima e gode di buona salute. Ha quattro figli, sei nipoti e quattro pronipoti, tutti presenti stamani alla cerimonia.