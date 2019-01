Sabato 26 Gennaio 2019, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 11:51

I fazzoletti azzurri sventolano nel cielo delle strade della città. La “marea azzurra” composta da comitati, associazioni e cittadini si muove da piazza Dante per dirigersi verso piazza Municipio. Sono all’incirca quattrocento i manifestanti che questa mattina hanno deciso di sfilare insieme per chiedere più attenzione all’amministrazione comunale. Una attenzione al rivolgere a tutte quelle problematiche che i napoletani da tempo segnalano attraverso denunce e segnalazioni.«Abbiamo la città più bella del mondo» affermano in strada, «ma con tanti problemi mai risolti. Dall’invivibilita e l’insicurezza legata alla malavita che è tornata prepotentemente ad imporsi, alla movida, allo sport negato. Ormai le questioni da affrontare sono tante e nessuno sembra in grado di risolverle. Noi con la marcia di oggi vogliamo dire che ci siamo e siamo pronti a scendere in campo per migliorare la nostra qualità di vita. È arrivato il momento di mettere in campo azioni di protesta forti, perché non possiamo continuare a vivere in queste condizioni ed abbandonati a noi stessi».