Il dipartimento dei cappellani militari americani della base militare della Marina statunitense a Napoli, la Us Naval Support Activity, ha donato tre bancali di vari alimenti ed articoli non deperibili alla comunità italiana a Napoli. La donazione fa parte di un nuovo progetto organizzato dai cappellani militari per aiutare le famiglie bisognose con beni di prima necessità.



«Questo nuovo progetto ha già data ottimi risultati», queste le parole del comandante dei cappellani Gary Foshee, appartenente al comando Nsa di Napoli. «La scorsa settimana abbiamo donato due carichi di alimenti che sono stati consegnati nella città di Napoli a due diverse organizzazioni».



La recente crisi del coronavirus ha creato problemi finanziari ai cittadini italiani e soprattutto a coloro che hanno difficoltà nel poter comprare il cibo da mettere a tavola. Queste donazioni aiutano un po' a ridurre lo stress a molte famiglie, soprattutto a chi ne ha più bisogno.



«Ci sono molte famiglie in difficoltà che non possono acquistare il cibo per la loro famiglia» ha detto Foshee. «La cappella vuole aiutare la comunità locale di Napoli e mostrare loro che il personale militare degli Stati Uniti si preoccupa per loro e che sono grati alla comunitaà per tutto l’aiuto ricevuto nel corso degli anni».



La donazione più recente è stata consegnata all’Asso.Gio.Ca. (Associazione Gioventù Cattolica) che assiste circa 600 famiglie bisognose nel centro di Napoli. La donazione arriva in un momento in cui le famiglie ne hanno più bisogno e non è la prima volta che l’organizzazione riceve la generosità della comunità americana dell’ NSA di Napoli.



«Questa è l’ennesima dimostrazione d’affetto da parte dei militari americani verso i nostri bambini e le loro famiglie», ha dichiarato Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.Gio.Ca. E’ una «dimostrazione di grande solidarietà a testimoniare l’unità tra i popoli, specialmente in questo momento per la città di Napoli e il mondo intero».



La squadra dei cappellani è attivamente coinvolta con la comunità locale e garantisce che gli articoli donati vengano dati alle persone bisognose e a riguardo ha già ricevuto lettere di ringraziamento da enti di beneficienza per averli aiutati durante questa crisi mondiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA