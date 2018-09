CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 08:47

«Prima di essere ammazzato Giancarlo Siani era preoccupato. A metterlo in agitazione erano le pressioni del pretore Gargiulo. A Torre Annunziata la situazione era drammatica, in cinque anni c'erano stati nel mio territorio 140 morti. Il sindaco Bertone e il pretore erano in concorrenza per la gestione degli affari illeciti in combutta con il clan Gionta, c'era stata la strage al circolo dei pescatori con otto morti: io inviavo continuamente informative e chiedevo rinforzi, ma senza risultati. Poi morì Giancarlo e il pretore interpretò il delitto come un avvertimento nei suoi confronti. Dopo la morte di Siani sono stato convocato e al procuratore Aldo Vessia ho raccontato tutto. Pochi mesi dopo sono stato trasferito a Firenze»: è un fiume in piena il generale Gabriele Sensales, comandante della compagnia di carabinieri di Torre Annunziata all'epoca del delitto. Trentatrè anni dopo, ormai in pensione, racconta liberamente tutti i retroscena del «fatto» che gli ha cambiato la vita. L'occasione la fornisce il premio «Giancarlo Siani, uno di noi» organizzato dal Comune di Vico Equense.«Ero appena tornato a casa quando squillò il telefono. Mi dissero: hanno sparato a Siani, sembra che sia morto. Rimasi impietrito. Avevo accanto mio figlio che all'epoca era un bambino, ma conosceva il cronista che a volte in caserma si fermava a giocare con lui. Gli dissi la verità e lui scoppiò in lacrime. Io mi precipitai in caserma».«Erano passati pochi minuti dalla sparatoria, organizzai subito dei posti di blocco sperando di beccare i killer che tornavano a Torre Annunziata. Perché ne ero sicuro: gli assassini erano partiti da là».«Subito dopo arrivò il pretore Gargiulo. Era pallido, cadaverico. Mi disse: io da qua non mi muovo senza scorta. Questo delitto è un avvertimento per me».«Avevo indagato e quindi sapevo che il pretore e il sindaco si contendevano certi affari. Il pretore aveva parlato a Giancarlo del primo cittadino sollecitandolo a pubblicare inchieste su di lui. Il giornalista ne diffidava ed era preoccupato delle sue continue insistenze. Ma Gargiulo ci teneva a far sapere di essere in contatto con lui. Chiudendo la bocca a Siani avevano effettivamente mandato un messaggio».