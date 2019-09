Il corteo dei ragazzi di Napoli: «La Terra dei Fuochi è la nostra Amazzonia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 08:20

Ha aperto il corteo di Napoli, la Terra dei fuochi, che nel giorno delle manifestazioni degli studenti sui cambiamenti climatici, unisce i punti tra il globale e il locale. L'allarme per i roghi dell'Amazzonia parla all'allarme per quello che ci brucia sotto gli occhi tutti i giorni tra Napoli e Caserta, in quei 51 comuni del perimetro delle due aree metropolitane cerchiate in rosso sulla mappa locale dell'inquinamento. Dalla Terra dei fuochi all'Amazzonia, diceva il lungo lenzuolo disegnato messo proprio in cima al torpedone colorato di ragazzi e bambini, genitori, insegnanti, quella marea di umanità che si è messa in marcia ieri mattina da piazza Garibaldi. E subito sotto, in inglese, cambia il sistema, salva il pianeta. La preoccupazione per la tenuta ambientale del globo si salda, negli slogan e nei cartelloni, a quello più terraneo di territorio, quello più vicino di una nube nera che si alza sotto le finestre di casa. L'emergenza lontana e quella di prossimità.