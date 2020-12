Lino Apicella, la moglie diventa poliziotto ma è polemica sul web: «Esistono i concorsi pubblici»

Sarà un onore per me portare la sua divisa. Esordisce cosi Giuliana Ghidotti, la moglie di Lino Apicella, il polizotto che fu ucciso tragicamente. Per Giuliana, un corso riservato insieme ad altre otto persone, familiari delle «vittime del dovere».

Non mancano le polemiche sui social: «Sicuramente è una cosa giusta – scrive Luigi su Facebook - ma in Italia esistono i concorsi o mi sbaglio?» e continua: «Io faccio il tassista, se mio figlio lo voglio far lavorare sul mio taxi deve superare esame dei requisiti e avere abilitazione e se non supera non può lavorare. Ecco in Italia due pesi e due misure». Intanto il Comune di Napoli dichiara di essersi costituito parte civile contro i malfattori.

APPROFONDIMENTI IL CASO Poliziotto ucciso a Napoli, furto in casa: «Come se lo avessero... LA TRAGEDIA Poliziotto ucciso a Napoli, Di Maio a Marano dai familiari di... LA VISITA Poliziotto ucciso a Napoli, DeMadalla famiglia: «Non saranno...

Intanto dal processo per la morte di Apicella ci sono novità. Nel corso della prima udienza che vede imputata la banda di rapinatori, è emerso che l’auto correva a 140 chilometri orari e la loro auto era in accelerazione e non in frenata. Dalle indagini emerge che la banda era in controsenso ed era riuscita a seminare già un paio di vetture della polizia, speronandole e gettando oggetti contundenti dal finestrino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA