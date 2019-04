«La montagna ci invita»: tour green sul Vesuvio contro i rifiuti

Venerdì 26 Aprile 2019, 17:45

OTTAVIANO. Rispetto e amore per la natura: domani torna «La montagna ci invita», l’escursione speciale sul Somma-Vesuvio. Una passeggiata green lungo i sentieri del Vesuvio organizzata dall’amministrazione comunale e dall’ufficio “verde pubblico” del Comune. Appuntamento domani per una full immersion sul Somma Vesuvio e per riscoprire la straordinaria bellezza dei suoi paesaggi e l’immenso patrimonio naturalistico.La partenza è prevista per le 10, da via Valle delle Delizie, nei pressi del ristorante Villa Giovanna. Da lì i partecipanti raggiungeranno Largo della Legalità, dove verrà celebrata la Santa Messa da tutti i parroci della comunità ottavianese. Le persone con disabilità saranno accompagnate da auto autorizzate. Seguirà un buffet, offerto da alcuni esercenti del posto.«Anche quest’anno l’escursione avverrà - spiega Vincenzo Cardarelli, consigliere comunale delegato al verde- nel pieno rispetto dell’ambiente: i rifiuti verranno differenziati e poi portati in città per essere smaltiti, lasceremo il territorio pulito come abbiamo sempre fatto. La nostra manifestazione vuole essere un invito ai cittadini a prendersi cura del Vesuvio, a considerare la nostra “montagna” una risorsa di inestimabile valore e a rispettarla sempre, isolando gli incivili».