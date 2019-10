​La Mostra d’Oltremare apre le porte all’Indonesia

NAPOLI - In occasione del 74 esimo anniversario dell'Indipendenza della Repubblica di Indonesia e dei 70 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Indonesia, l'Ambasciata della Repubblica di Indonesia in Italia, con il sostegno del Console generale onorario di Indonesia a Napoli, Giuseppe Testa terrà un "Ricevimento e spettacolo culturale" che avrà luogo questa sera presso l’ente fieristico, dalle ore 19.



Ad accogliere gli ospiti il consigliere delegato di Mostra Valeria De Sieno. Per l’occasione sarà presente l'ambasciatore Esti Andayani, che riceverà il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ed il Prefetto Carmela Pagano, oltre a una larga rappresentanza delle istituzioni civili, militari, diplomatiche e del mondo imprenditoriale.



L’evento sarà infatti l’occasione per mettere in rete il mondo imprenditoriale locale e quello indonesiano, in forte crescita. Napoli è la seconda città italiana dopo Roma, scelta dell’Indonesia per celebrare queste due importanti ricorrenze.



L'Indonesia e l'Italia hanno stabilito nel corso degli anni rapporti molto stretti, con la città di Napoli, in particolar modo sotto il profilo culturale. Infatti l’Orientale di Napoli è l’unica facoltà universitaria Italiana dove fin dagli anni cinquanta vi è una docenza di Lingua e Letteratura Indonesiana.



Gli ospiti Indonesiani e i partecipanti, saranno poi deliziati dalle immagini della “Fontana luminosa dell’Esedra” che accoglierà gli invitati per l’occasione.



La serata Indonesiana proseguirà nelle sale superiori della Piscina della Mostra d’Oltremare con uno spettacolo culturale di danze tradizionali indonesiane come la danza LenggangKipas di Yogyakarta; PangkurSagu Dance della Papua; NaikonosLarik Dance di East Nusa Tenggara; e con una performance di musica tradizionale indonesiana di Sasando, con uno strumento musicale tradizionale di East Nusa Tenggara; e poi la musica di Kendang dell’Isola di Sumatra, eseguita magistralmente con uno strumento del mondo occidentale: il violino. Ci sarà poi l’opportunità di assaggiare l’Indonesia con il suo cibo esotico preparato da uno chef indonesiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA