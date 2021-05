La Focaccia, è morto Don Ciro: la movida di Chiaia piange il suo pizzettaro

Saracinesche abbassate oggi, forse per la prima volta in quarant'anni, per La Focaccia: un luogo cult per i mondani di oggi e di ieri, che qui puntualmente si ritrovavano a tutte le ore di ogni giorno della settimana per assaporare una delle celebri pizze al taglio di quella che più che una pizzetteria era un luogo d'incontro.

Nella notte infatti è scomparso il titolare dell'azienda Ciro Caccavale, per tutti «Don Ciro»: stroncato da un infarto, poco dopo essere stato prelevato d'urgenza da un'ambulanza nella sua abitazione. Una corsa vana verso il pronto soccorso, che ha lasciato attoniti non solo i parenti stretti, che lavoravano con lui sempre e da sempre.