Racket sui lavori Unesco, il cantiere sotto scorta

Venerdì 10 Maggio 2019, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 08:54

Solo ieri, dopo avere letto Il Mattino che annunciava l'abbandono del cantiere Unesco di Porta Capuana dell'imprenditore Cosmo Galasso assediato dalle richieste di tangenti della camorra, c'è stata la reazione delle Istituzioni. Lunedì il cantiere riaprirà, Galasso ha accettato di tornare al lavoro, ma resta una grossa ombra su tutta la vicenda. Galasso da un anno riceve minacce dai clan che chiedono tangenti e 12 mesi fa aveva sporto regolare denuncia e chiesto protezione allo Stato. Ma quella denuncia è stata inspiegabilmente sottovalutata, non ha avuto un seguito. Ci sono volute altre minacce e un'altra denuncia per far scattare il vero allarme e mettere il cantiere sotto scorta. Così la Procura ha aperto un'inchiesta e dalle stesse forze dell'ordine al Comune - che ha in carico il cantiere - l'imprenditore ha avuto finalmente le giuste rassicurazioni: da lunedì il cantiere sarà o dovrebbe essere sicuro. Serve un segnale forte perché a Napoli ci sono decine e decine di cantieri aperti e per un imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare addirittura due volte ce ne saranno tanti altri atterriti dalla paura. Quanti sono i cantieri chiusi per racket? Forse anche così si spiega la lentezza con la quale i lavori pubblici vengono eseguiti a Napoli? Nel caso di Galasso non solo la solidarietà e la vicinanza delle Istituzioni, ma anche la certezza che è già in corso un'attività investigativa importante per individuare chi ha minacciato la sua impresa - la Spinosa Costruzioni di Isernia - ha fatto recedere l'imprenditore dalla sua intenzione di mollare tutto.Mercoledì è stata la giornata clou. A metà pomeriggio, l'imprenditore ha comunicato alla polizia che lasciava il cantiere «in seguito alle minacce». A quel punto la notizia arriva al comando dei Vigili urbani e contestualmente scatta la massima allerta a Palazzo San Giacomo. Viene avvisato il direttore generale Attilio Auricchio (che è un carabiniere) il quale si precipita dal sindaco Luigi de Magistris per relazionarlo sulla vicenda. Da quel momento in poi è un susseguirsi di telefonate tra de Magistris, il questore Antonio De Iesu e il comandante provinciale dei carabinieri Ubaldo Del Monaco fino a tarda notte per tracciare la strategia da mettere in campo e garantire in maniera seria la ripresa dei lavori.