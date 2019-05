Pompei, sfida al fotofinish: Osanna e Guidobaldi dal ministro Bonisoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 08:02

Sfida a due per Pompei. Tra due archeologi: Massimo Osanna, il direttore uscente, prima in pole e poi in ricorsa, e Maria Paola Guidobaldi, con esperienza al vertice degli scavi di Ercolano. La sfida, al di là delle indiscusse capacità tecniche di entrambi, sembra ruotare anche intorno a questo interrogativo che detta la linea M5s di lotta e di governo: rompere gli schemi, come nella scelta al vertice della Reggia di Caserta, dando un segnale di discontinuità, oppure riconoscere i risultati ottenuti sul campo, confermando il manager indicato, però, dal governo precedente? Oggi la decisione. Ieri, l'ultimo atto a Roma.Venti minuti. Tanto è durato il colloquio bis tra il ministro per beni culturali, Alberto Bonisoli, e Osanna, uno dei finalisti indicato da una commissione di esperti al temine di una selezione internazionale senza sorprese. Il professore ordinario di Archeologia della Federico II è infatti l'artefice della messa sicurezza e della riapertura di aree chiuse dal terremoto dell'Ottanta.