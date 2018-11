Mercoledì 7 Novembre 2018, 15:36

Per consentire la realizzazione dell’iniziativa «La notte dei Musei di via Duomo», è stato istituito per venerdì 9 novembre a partire dalle ore 20, un particolare e temporaneo dispositivo di traffico nella strada del centro di Napoli.1. dalle ore 20.00 alle ore 24.00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra via Tribunali e Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, il divieto di transito eccetto i veicoli dei residenti e delle persone diversamente abili diretti ai passi carrai presenti sul tratto, i mezzi di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;2. dalle ore 14:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra via Tribunali e Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto taxi nelle aree ad essi destinati.