La pandemia limita l'omaggio alla Madonna di Pompei

La Chiesa celebra oggi la 54esima Giornata Mondiale della pace. In tempi normali i vigili del fuoco sarebbero saliti in cima alla facciata del Santuario di Pompei per omaggiare la Madonna del Rosario, la cui immagine è scolpita in una statua realizzata da Gaetano Chiaromonte, sul cui piedistallo è posta l'iscrizione PAX. Il Beato Bartolo Longo infatti volle che la Facciata fosse dedicata proprio alla pace universale. Per le limitazioni da pandemia non è stato possibile compiere questo gesto semplice di devozione, ma una corona di fiori, donati a Maria Santissima, non poteva mancare: è stato posta sulla loggia della Basilica.

