Napoli: piovono calcinacci in due scuole, ​scatta l'allarme sicurezza

Giovedì 21 Febbraio 2019, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 08:34

Due episodi avvenuti nella stessa giornata sono la prova che lo stato dell'edilizia scolastica è ancora un'emergenza prioritaria. Ieri mattina sono infatti crollati calcinacci e intonaco in due scuole napoletane. Il primo episodio all'Istituto Tecnico Industriale Statale «Leonardo da Vinci» di via Foggia poco dopo l'ingresso in aula degli studenti. Il secondo durante la ricreazione all'Istituto Statale di Istruzione Superiore «Casanova» di vicoletto San Pietro a Majella. In entrambi i casi la fortuna ha fatto sì che nessuno si sia ferito gravemente, sebbene nella scuola del centro storico uno studente è stato colpito e ha riportato un bernoccolo. Entrambi gli edifici sono interessati da lavori di ristrutturazione delle facciate che versavano in condizioni di degrado, ma è nelle aree interne che si dovrebbe investire maggiormente.