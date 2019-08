La piazzetta sul Porto dedicata agli angeli di Genova: la richiesta prima dell’anniversario del crollo

Domenica 11 Agosto 2019, 08:19

TORRE DEL GRECO. La piazzetta sul mare dedicata ai quattro angeli di Genova: la richiesta protocollata al Comune dal Sap. Il presidente dell’associazione Sviluppo Area Porto, Carlo Esposito, ha protocollato la richiesta al Comune di Torre del Greco di dedicare il tratto di strada di fine Corso Garibaldi lato mare e prima di Largo Gabella del pesce alla memoria di Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Matteo Bertonati, i quattro amici torresi vittime del crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018.Nella richiesta al comune è stato chiesto di apporre una targa o cippo recante la scritta «Alla memoria dei ragazzi torresi vittime innocenti del crollo del ponte Morandi». Il tratto di strada in questione è la fine di Corso Garibaldi che affaccia sulla scogliera di protezione della strada stessa. «Il tratto di strada- si legge nella richiesta protocollata, non impatterebbe sulla toponomastica in quanto è situato tra due numeri civici (77 e 79) di Corso Garibaldi pertanto non si dovrebbe ridefinire la numerazione. Anche se i tempi sono strettissimi per l’anniversario di questa tragedia sarebbe auspicabile almeno la delibera che stabilisca quanto richiesto».