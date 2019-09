La piccola Diana non ce l'ha fatta: aspettava il trapianto di midollo

Domenica 8 Settembre 2019, 22:33 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 23:02

Un’infezione polmonare ha spento il sogno e la speranza di poter salvare la piccola Diana, la bambina di 6 anni affetta da aplasia midollare che come Alex aspettava da mesi un midollo compatibile per un trapianto da eseguire al Bambin Gesù di Roma. Figlia dell’avvocato napoletano Michele Bisceglia di cui tutti ricordano la forza e la determinazione con cui nei mesi scorsi ha condotto una campagna di sensibilizzazione per trovare tramite i social e manifestazioni in varie piazze di Napoli un donatore compatibile, Diana ha combattuto fino alla fine. La piccola Diana è morta domenica sera all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove era appunto in cura e in attesa di trovare un donatore compatibile.Tutti ricordano le varie mobilitazioni della città a partire da giugno su sollecitazione dei genitori prima tra gli avvocati del foro di Napoli e di altre province campane poi con un contagio della solidarietà che è confluto nell’appuntamento del 6 luglio a Piazzale Tecchio con sempre il padre Michele in prima linea a raccontare l’esordio della malattia, le fase drammatiche della scoperta dell’anomalia del midollo della piccola che andava in contro ad strane emorragie spontanee. Quindi la diagnosi e la speranza di trovare possibile appunto attraverso un trapianto di midollo. Una speranza che subito di era infranta sula mancanza di un profilo istologico compatibile nella banca internazionale di midollo osseo che pure copre l’’80 per cento dei profili di razza caucasica. Quindi al corsa contro il tempo per trovare un donatore compatibile che nel caso del piccolo Alex conclusosi a lieto fine si concretizzò con la donazione del padre parzialmente compatibile ma che in questo non si è fatto in tempo a verificare.Il padre della piccola ricorda in queste ore di grande dolore la piccola Diana con una breve immagine in movimento sul suo profilo facebook. Qui a centinaia i commenti di cordoglio e di solidarietà e vicinanza a seguito della triste notizia. Un piccolo grande angelo che vola incielo per i tanti commossi commenti che mostrano empatica vicinanza alla famiglia.