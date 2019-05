Napoli, la piccola Noemi non migliora: «Un polmone è compromesso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 23:13 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 23:17

Non ci sono significativi miglioramenti clinici ma la situazione di Noemi non peggiora. E questo è già da considerare una elemento positivo. Noemi è stabile, riposa sedata, attaccata al tubo del respiratore meccanico che aiuta i suoi polmoni feriti ad allargarsi al massimo per catturare così la maggior quantità possibile di ossigeno dall’aria.IL POLMONE SINISTROA preoccupare i medici è quel polmone sinistro in cui la pallottola si è fermata dopo la carambola tra scapola e vertebra galleggiando alla fine come sospesa, tra le costole e la pleura, da dove è stata estratta lucida e intatta dai chirurghi. Una calibro nove, una pallottola incamiciata in acciaio. Micidiale e devastante ma anche la sua fortuna perché non è esplosa come avrebbe invece fatto un altro proiettile comune, risparmiando così il cuore e il midollo spinale che altrimenti sarebbero stati dilaniati portando a morte certa la piccina. Questa prima consapevolezza miracolosa mette un po’ di armonia in tutto il male che l’ha colpita e fa sperare per il bene su cui soffia forte l’amore di mamma e di papà. Genitori che non aspettano altro che riabbracciare Noemi e vedere risplendere il sorriso della loro bimba. Nella stessa direzione spingono le preghiere di migliaia di persone che in queste ore e questi giorni attendono con ansia buone notizie. «La paziente è stabile - dice con poche e asciutte righe l’ennesimo bollettino medico dei sanitari diffuso ieri mattina - ma persistono le condizioni di criticità».