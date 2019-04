Martedì 30 Aprile 2019, 17:50

Buone notizie per la piccola Sofia, la bimba di sei anni malata di leucemia, di cui raccontammo la storia a ottobre : ha vinto il primo round contro la malattia. Per lei sei mesi fa si alzò una grande onda di solidarietà, che dal suo quartiere, San Giovanni a Teduccio, si propagò prima in tutta la città per poi espandersi sull’intero territorio nazionale. Ad alimentare quell’emozione un video pubblicato sui social network, dove Sofia, insieme all’attore Francesco Di Leva, chiedeva al pubblico di mandarle i soldi per permetterle di realizzare un film.In realtà, quel denaro serviva ai genitori per poter far fronte alle sue cure: con il sistema immunitario fortemente indebolito dalla chemioterapia, Sofia aveva bisogno di vivere in un ambiente asettico e di nutrirsi con alimenti surgelati per evitare che anche il più comune dei batteri l’attaccasse. Inoltre, mamma Francesca e papà Paolo sono due lavoratori precari, che per seguire la bambina nel suo calvario non sono più riusciti a portare a casa un solo euro. Perciò i fondi raccolti (le donazioni sono state tantissime) sono stati utilizzati anche per sostenere l’intera famiglia che comprende pure Dora, primogenita quattro anni più grande di Sofia.Ora, a distanza di sei mesi da quel video che commosse la Rete, n’è arrivato uno più bello che annuncia la vittoria di Sofia, almeno per quanto riguarda questa prima battaglia. Protagonisti del filmato sempre la bambina con Francesco Di Leva: «Signore e signori buonasera – esordisce l’attore –. Ci troviamo a San Giovanni a Teduccio e io vi volevo presentare la campionessa mondiale di boxe». E da sotto il tavolo sbuca una raggiante Sofia, che, ancora con la testa completamente calva, dà la notizia che la chemio è terminata e può tornare a uscire di casa. Per il mare, invece, è ancora presto, ma importa poco. Poi manda baci e saluta tutte le persone che l’hanno sostenuta, soprattutto i medici del Pausilipon che l’hanno aiutata a guarire.«Dopo nove mesi di chemio, tra alti e bassi e un paio di aplasie (disturbo delle cellule staminali ermatopoietiche che provoca una ridotta produzione di globuli bianchi e rossi e di piastrine, ndr), ieri si è intervenuti alla rimozione del PICC (catetere venoso centrale a iniezione periferica, ndr) poiché le chemio si sono concluse e i valori sono buoni – spiega zia Rossella –. Ovviamente, abbiamo vinto una grande battaglia, ma la guerra è ancora in corso. E per i prossimi quattro anni dovrà comunque sostenere cure e controlli per poi poterla definitivamente considerare fuori pericolo». Intanto, la bambina, che si reca in ospedale solo per i controlli e la somministrazione della terapia, ormai conclusa, per poi restare reclusa in casa, ha iniziato il cammino verso una vita normale: «Oggi per la prima volta ha potuto fare una passeggiata di un quarto d'ora per il quartiere – racconta ancora Rossella, cugina del padre di Sofia –. La gioia è tanta e la solidarietà della gente è altrettanto grande. Abbiamo avuto una sfortuna che però ci sta facendo riscoprire dei valori che pensavamo oramai morti: l'empatia della gente, persone semplici ma di sani principi».