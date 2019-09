CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:07

Yara sta meglio ed è quasi del tutto guarita. La bambina di 6 anni di Marcianise, affetta da una forma severa di sindrome uremico-emolitica causata da un batterio contratto durante una vacanza in Egitto e poi trasferita in urgenza in aereo, agli inizi di agosto, dalla Polonia (dove il papà lavora da militare) al Santobono, ha superato la fase critica ed è ora in via di guarigione. Yara come Noemi: salvata grazie ad una straordinaria catena di solidarietà e in virtù della grande professionalità e perizia medica dei sanitari del Santobono.