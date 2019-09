Lunedì 23 Settembre 2019, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 08:54

La notte di pioggia ha subito causato disagi per chi viaggia con i treni della Circumvesuviana. Alberi caduti, allagamenti e guasti stanno mettendo a dura prova il servizio, anche se gli operai Eav stanno lavorando rimettere tutto a posto in poco tempo. La stazione San Giorgio Cavalli di bronzo si è allagata ed è off limits per i passeggeri: il treno non effettua la fermata. La linea Nola - Baiano è interrotta nel tratto che va da Scisciano a Nola perché un albero è caduto sulla linea aerea, danneggiandola. Le corse sulla linea Sarno - Ottaviano - Napoli si fermano a Cercola per un guasto ad un passaggio a livello. A lungo, inoltre, è stata impraticabile la stazione di Scafati, che pure si è allagata: poi l'acqua è defluita e la situazione è tornata normale.