Sabato 27 Aprile 2019, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un' anziana turista che vagava in strada di notte in stato confusionale è stata soccorsa da una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli. La donna, proveniente dalla Repubblica di San Marino,di 77, si anni, aveva lasciato l' albergo nel quale alloggia e, scalza ed in camicia da notte, si aggirava in via Manzoni.La donna, che piangeva ed era in preda ad uno stato di ansia, è stata notata dagli agentidel Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori, che l' hanno rassicurata e poi sono risaliti all' albergo di Posillipo dove alloggiava insieme al marito. L' uomo, che dormiva, non si era accorto del suo allontanamento, ed ha espresso la propria gratitudine ai poliziotti della Municipale.