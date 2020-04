Coronavirus a Pompei, la dirigente del commissariato fa la spesa di Pasqua a una famiglia povera

Rigorosa e inflessibile in divisa, che rischia la vita ogni giorno per difendere i cittadini e far rispettare la legge. Dal cuore generoso, che tende a nascondere agendo in segreto aiutando i minori in difficoltà, pulsante in maniera instancabile. Stefania Grasso, vicequestore a capo del commissariato di Polizia di Pompei, di fronte al pianto di un bimbo di 15 mesi che ha fame non ha esitato ad acquistare latte in polvere e generi alimentari per i suoi due fratellini, la sua mamma e il suo papà. Agli 8 minori figli di donne maltrattate, ospiti della casa di accoglienza «Fiori nel deserto» con i suoi agenti, ha donato, invece, uova di cioccolata per far assaporare ai piccoli il gusto della Pasqua. © RIPRODUZIONE RISERVATA