Una Borbone pranza sul Vesuvio: «Datemi minestra maritata e baccalà»

Venerdì 14 Dicembre 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 17:59

Una principessa che mangia la minestra maritata. È accaduto oggi all'ombra del Vesuvio: Beatrice Maria Carolina Luisa di Borbone, presente in Campania per incontri istituzionali è stata a a pranzo oggi alla Locanda Mariacarolì di Sant'Anastasia, dove su sua richiesta lo chef Salvatore Piccolo le ha preparato la minestra maritata e il baccalà.L'appuntamento ha un significato particolare per il locale vesuviano, in quanto Locanda Mariacarolì prende nome da Maria Carolina d’Asburgo - Lorena (1752) regina consorte di Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia (1751), detto Re Nasone. Proprio alla corte di Maria Carolina, infatti, l’arte culinaria a Napoli raggiunse vette di eccellenza grazie ai grandi maestri di cucina, i Monzù (dal francese Monsieur, appellativo dato anticamente ai cuochi professionisti). Dalla fusione delle due cucine, francese e napoletana, si diede inizio ad una delle più squisite, saporite e sofisticate linee di gastronomia dove le pesantezze gastronomiche francesi a base di salse burrose, furono fortemente attenuate dalle basi sapide di una cucina di territorio.