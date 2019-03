Sorrento e Massa Lubrense per 11 ore senza acqua

Martedì 19 Marzo 2019, 13:37

Rubinetti a secco dalla sera e per tutta la notte. La Gori fa sapere che la prossima settimana, a cavallo tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo, è in programma la sospensione nell’erogazione di acqua potabile a Sorrento e Massa Lubrense. In particolare il disservizio si protrarrà dalle 20 di giovedì sera fino alle 7 del mattino successivo. Il blackout, legato alla necessità di eseguire interventi programmati alla rete che serve l’estremo lembo della costiera, interesserà l’intero territorio comunale di Sorrento e gran parte di quello di Massa Lubrense. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo Comune, le utenze interessate sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade: Via Vecchia, via Fontanella, via Roma, via Campo degli Aragonesi, via Sirignano, via Pozzillo, via Partenope, corso Cristoforo Colombo, viale Filangieri, via Molini, via Rivo a Casa, via Palma, largo Vescovado, via del Canneto, via Rosa, via del Generale, via Maldacea, piazza Guglielmo Marconi, via V Maggio, via Villazzano, via IV Novembre, via Bagnulo, via Santa Teresa, piazza Madonna della Lobra, via Mortella, Strada Provinciale 7, via Rachione, via San Liberatore, via Pipiano, via Sant’Aniello Vecchio, via Montecorbo, via Canale e via Leonardo Liparulo.