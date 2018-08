CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Agosto 2018, 10:17

Da quando è a Napoli ha dato il via libera all'asfalto al posto dei sanpietrini nelle strade storiche come la Riviera di Chiaia e il corso Vittorio Emanuele, al restyling di via Partenope, per una promenade sul modello di Nizza, e ha sdoganato negli ultimi giorni la pietra etnea a piazza Mercato in luogo dei basoli che non si producono più. Con oltre 30 anni di esperienza nella pubblica amministrazione, il sovrintendente Luciano Garella non è chiuso alle innovazioni. Anzi. «È sbagliato - dice - pensare che un vincolo significhi immobilismo. I beni storici vanno vissuti, altrimenti Palazzo Reale oggi non sarebbe adibito a uffici. I tempi cambiano e non si può dire sempre no. Si rischia di tornare alle grotte e al vetero-passatismo».«Ho detto in cabina di regia nazionale che si potevano fare determinate cose con l'intelligenza del caso. A volte bisogna avere anche un po' di coraggio. Evidentemente si è ritenuto politicamente di poter fare in altro modo. Adesso, lasciamo parlare la politica e vediamo cosa produce il commissario straordinario».«È sbagliato pensare che il vincolo sia il presupposto dell'immodificabilità del bene vincolato. Bisogna pensare a una gestione dei nostri monumenti adeguata, intelligente, al passo con i tempi. Tutto si può fare, purché sia di qualità e i dirigenti di buon senso».«Hanno il diritto di farlo, purché non vadano oltre i limiti e che la pressione non diventi tentativo di determinare delle decisioni».«Un restauro che ci rende soddisfatti. L'unica preoccupazione è che le due opere riescano a superare indenni l'estate. Purtroppo il nostro patrimonio è spesso oggetto di un vandalismo becero e vigliacco».