Giovedì 12 Settembre 2019, 21:03

Sei proposte di Federalberghi Isola di Capri al termine di un’estate carica di problemi dovuti al caos del traffico sugli appena dieci chilometri di strade carrozzabili distribuite fra il Porto, il comune di Capri e quello di Anacapri.“Bisogna mettere mano a un riassetto generale - dice Sergio Gargiulo, leader degli albergatori capresi - perché la situazione in alcune ore sta diventando insostenibile in un’isola definita pedonale per eccellenza che non può morire di traffico in alcune ore. Un cliente per raggiungere la Piazzetta con il taxi ed attendere i bagagli ci impiega quasi il tempo che ha trascorso in mare a bordo dell’aliscafo, dai 20 ai 40 minuti”.Quella di Gargiulo è la voce degli operatori del turismo che mettendo in evidenza proprio le questioni legate al traffico che sono esplose questa estate, puntano a consentire di potersi organizzare in vista della prossima estate.Il presidente degli albergatori sottolinea che la sua azione vuole essere collaborativa e costruttiva con gli amministratori dei due comuni e per questo suggerisce sei interventi fondamentali da mettere in campo prima della prossima:1 - le merci che arrivano al porto la mattina dovrebbero essere inderogabilmente consegnate entro le 9.30;2 - per quanto riguarda il traffico, sia per i residenti che per i villeggianti delle seconde case dovrebbero essere istituite ZTL fra le 10.00 e le 18.00 oppure sperimentare il sistema delle targhe alterne;3 - per limitare la circolazione delle auto sull’isola si dovrebbe realizzare specialmente ad Anacapri un grande parcheggio ad uso pubblico;4 - per smaltire la mole di arrivo bisognerebbe istituire i taxi collettivi;5 - avviare la sostituzione dei mezzi Euro 0 che in gran parte costituiscono il parco veicoli del trasporto pubblico, mezzi ormai vetusti, inadeguati per i tempi di oggi e soprattutto inquinanti;6 - la ciliegina sulla torta che sarebbe quella di vietare la circolazione dei veicoli in uso ai bed & breakfast perché, spiega Gargiulo, queste strutture non sono autorizzate al servizio di transfer così come alla somministrazione di altri servizi che se forniti assimilerebbero i B&B a un hotel ma sgravati delle gabelle che gravano sugli alberghi come le tasse comunali e oneri fiscali di cui i b&b sono esenti.“Proprio su questo aspetto - dice Gargiulo - dobbiamo apprezzare l’opera di controllo che stanno portando avanti le forze dell’ordine in questi giorni”.Ai punti suggeriti a sindaci ed amministratori che già guardano alla prossima stagione turistica, Gargiulo aggiunge l’auspicio che si affronti definitivamente la questione di un sistema per collegare Anacapri, sia che si tratti di una nuova funicolare o di un sistema alternativo e di rinnovare il parco autoveicoli dell’ATC con mezzi più moderni con un aumento delle corse che favorirebbe certamente una diminuzione del traffico.