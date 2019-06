Riviera, il palazzo crollato riapre dopo 6 anni: «Ma Chiaia muore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Giugno 2019, 07:57

Bentornato Palazzo Guevara. È il caso di dirlo, a oltre sei anni dal crollo che, poche ore prima che bruciasse Città della Scienza, sconvolse la città in quel nerissimo 4 marzo partenopeo del 2013. Alla Riviera di Chiaia finalmente sono andati via i ponteggi e la facciata ritrovata è bella, bianca, nuova, luminosa e decorata. Anche se la parte laterale di Palazzo Guevara, quella che dà su via Arco Mirelli, è ancora intrappolata dai tubi, anche se il palazzo a tre passi mette in bella mostra le retine di contenimento, anche se le attività commerciali, soffocate da anni di cantieri della metropolitana, cantieri post-crolli e cantieri di rifacimento del manto stradale, sono con «l'acqua alla gola»: la maggior parte dei negozianti non ha visto l'ombra di un risarcimento e teme «le transenne sui marciapiedi non ancora consegnati durante le Universiadi». Bentornato Palazzo Guevara, dunque, ma i problemi alla Riviera non sono certamente scomparsi. Questo è ancora il territorio bombardato di una guerra senza bombardamenti.