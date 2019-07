CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 12:56

Class action contro i disservizi del metrò. Sono già tra i 110 e i 120 gli utenti spazientiti che in meno di una settimana hanno deciso di passare ai fatti e ai legali, dopo i troppi guasti degli ultimi mesi. «Vogliamo andare a fondo spiega l'avvocato Riccardo Guarino, presidente di A. vo. C. (assiociazione di tutela dei cittadini) Abbiamo fatto istanza di accesso agli atti per capire il motivo di questa gestione, il motivo delle interruzioni dei servizi, il perché c'è stato un taglio dei conducenti da quasi 1000 a circa 600. Sulla base degli atti, valuteremo di procedere con un'azione collettiva per inadempimento contrattuale tesa al risarcimento degli utenti».