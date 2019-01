CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Gennaio 2019, 08:47

Nelle Municipalità si affilano le penne. La decisione del dirigente Giovanni Paonessa di tagliare otto asili del Comune di Napoli per spese insostenibili per le casse comunali, dovute a un deficit di personale didattico, ha scatenato presidenti e direttori dei parlamentini. Si dice «pronto a fare la guerra per difendere gli asili comunali» il presidente Francesco de Giovanni che ha scritto una lettera di fuoco al responsabile del Servizio educativo e Scuole comunali. Giuseppina Silvi, direttore della Municipalità 5, invece, ha esposto in un documento i motivi per mantenere almeno una delle due scuole dell'Arenella che Paonessa voleva chiudere, e per ora è salva. Anche Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli, chiede al sindaco «una relazione dettagliata sulla questione». Mentre alle accuse della Fp-Cgil, l'assessore Annamaria Palmieri replica che «il dimensionamento delle scuole dell'infanzia sarà finalizzato solo a eliminare dispersioni e sprechi».