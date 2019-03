Napoli, la sede dell'orchestra giovanile ridotta a discarica

Lunedì 18 Marzo 2019, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una bella realtà, nata alla fine del 2013 per dare un’alternativa ai ragazzi a rischio del quartiere e tenere i ragazzi lontani dalla criminalità. È l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli composta da elementi di età compresa tra gli 8 e 16 anni. Oggi, dopo i lavori di ristrutturazione di una vecchia chiesa, in via Pasquale Scura, abbandonata nel dopo terremoto del 1980 hanno una sede tutto per loro: un auditorium di quartiere.I ragazzi dell’Orchestra Sinfonica suonano tra le piazze e i vicoli del quartiere, ma anche in appuntamenti prestigiosi e fuori regione. Molti di questi ragazzi, recuperati dalla strada, sono davvero talentuosi ed hanno davanti a loro una bella carriera che li aspetta.Ieri per l’ennesima volta l’ingresso della sede delle aule concesse in comodate d’uso all’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli in via del Formale presso la scuola media statale Pasquale Scura, dove oltre 50 ragazzi del quartiere studiano musica, è diventata una discarica abusiva a cielo aperto. Ignoti hanno reso l’area ad una vera e propria discarica a cielo aperto.Sono stati abbandonati materassi, mobili e sacchetti di rifiuti. Molto spesso vengono abbandonati anche rifiuti classificati speciali ed altri materiali di scarto di lavorazioni e demolizioni edili. «Abbiamo trovato, per l’ennesima volta, l’ingresso ostruito da quintali di rifiuti ed abbandono di masserizie ingombranti - commenta Enzo De Paola, presidente dell’Orchestra Quartieri Spagnoli - ma a noi non ci ferma nessuno, insieme ai nostri ragazzi ci siamo muniti di guanti e abbiamo liberato l’ingresso». Adesso saranno messe a disposizione della polizia ambientale le immagine della videosorveglianza per identificare i responsabili.