Tommasina De Laurentiis fu vittima di un clamoroso errore medico che il primario provò a cancellare falsificando la cartella clinica. Adesso è una sentenza a dirlo. Il giudice del tribunale di Torre Annunziata Fernanda Iannone ha condannato ieri a dieci anni e otto mesi di reclusione Roberto Palomba, il primario di Chirurgia dell'ospedale di Boscotrecase che si macchiò dei reati di omicidio colposo e falso in atto pubblico. Una condanna esemplare, che va ben oltre le richieste di quattro anni e otto mesi avanzate alla passata udienza dalla pm Antonella Lauri, che per la Procura di Torre Annunziata aveva seguito l'intero e complesso iter processuale. A partire dalle indagini, sviate dalla falsificazione della cartella clinica, che servì a cancellare le prove dell'errore medico e quelle tre operazioni. Solo la testimonianza di alcuni indagati servì a riaprire il caso.



La mattina dell'8 marzo 2013, la 26enne di Torre Annunziata Tommasina De Laurentiis doveva essere sottoposta a un intervento di colecistectomia con un sondino che non le avrebbe lasciato neanche la cicatrice. Invece fu operata tre volte, l'ultima quando era già in arresto cardiaco, quindi deceduta. E quel terzo intervento servì, secondo l'accusa sposata anche dal tribunale, a cancellare l'errore medico. Quel piccolo macchinario, il trocart, tranciò in un sol colpo aorta addominale e vena cava, i due principali vasi sanguigni. L'equipe medica non riuscì subito a capire la fonte emorragica, trovata solo quando le condizioni della paziente erano compromesse. Con Tommasina ormai morta, raccontano diversi testimoni presenti in sala operatoria, il primario continuò a suturare i vasi sanguigni, poi ricucì la salma della giovane e falsificò la cartella clinica. Condannati a due anni e quattro mesi ciascuno per il solo omicidio colposo anche gli altri due chirurghi Alberto Vitale e Antonio Verderosa. Per le parti civili, rappresentate in aula dall'avvocato Gennaro Ausiello, il riconoscimento di una provvisionale da 100mila euro per il falso della cartella clinica.

