Giovedì 29 Novembre 2018, 10:02

«Assumeremo nuovo personale in Anm, a tempo determinato, per evitare che due o tre persone possano tenere sotto ricatto la città». Lo annuncia il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un'intervista rilasciata a radio Crc. «Siamo di fronte ad una cosa indecente - tuona il sindaco - mettersi in malattia e fermare servizi di rilevanza pubblica per colpa di due, tre persone, che bloccano la vita di decine di migliaia di utenti. Approvato il bilancio, l’obiettivo del sindaco da domani - aggiunge de Magistris - sarà risolvere la questione e lo faremo in maniera tranchant. Assumeremo a tempo determinato una serie di persone, che svolgeranno quelle attività, che oggi purtroppo per la crisi Anm fanno poche persone. Queste persone hanno un elemento di ricatto indegno: basta mettersi un giorno in malattia, guarda caso quando noi troviamo risorse economiche per fare i servizi serali, salviamo l’azienda, usciamo dal tunnel, compriamo autobus, costruiamo metro e puntiamo a fare come tutte le capitali europee servizi serali sempre, a bloccare il sevizio. Adesso voglio capire chi fa un capriccio, chi fa il criminale, chi si gioca una partita personale e chi una partita politica».«Io credo che quel comportamento - prosegue il sindaco - sia irresponsabile e il comunicato di ieri del Pd mi fa anche capire che indecenza che abbiamo nelle collusioni, evidentemente, tra pezzi della politica e retaggi indegni di un mondo interno all’azienda. Quei comportamenti sono contro i lavoratori. Così non si sostengono i lavoratori onesti. Ormai i prolungamenti serali dipendono dai capricci di qualcuno e non possiamo aspettare mesi che la magistratura faccia il suo corso, in piena autonomia. Noi le denunce le abbiamo fatte e questi atti non rimarranno privi di conseguenze».«All’amministratore Anm - conclude De Magistris - ho detto: "Fai presto, rivolgiti a chi ti devi rivolgere e assumiamo persone". Che siano 5, 10, 20, 30 o 60 a tempo determinato in attesa che la questione riorganizzazione interna arrivi al punto tale che una sola persona non tenga in scacco una intera città».