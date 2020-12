Napoli, spazzatura tra la strada e il centro ostetrico. I cittadini: «Vogliamo sicurezza ed igiene»

Rifiuti ammassati tra gli spazi esterni e la strada di un centro frequentato da decine di pazienti al giorno. Spazzatura gettata in ogni momento del giorno e della notte, tra le auto in sosta ed ai limiti del parcheggio riservato alle ambulanze. E' questa la realtà di incuria e degrado in cui versano le aree adiacenti al pronto soccorso ostetrico-ginecologico al Largo Madonna delle Grazie di Napoli. Una condizione inaccettabile secondo i cittadini che frequentano la zona e che, attraverso associazioni e comitati, cercano di far sentire la propria voce.

«Ci sono arrivate decine di segnalazioni – afferma Armando Simeone del comitato “lenzuola bianche” – di persone indignate da questa situazione. Qualcosa di inaccettabile per noi e per il nostro territorio soprattutto in questo momento. Nel pieno di una pandemia in cui sarebbe giusto prestare ancora più attenzione, alla pulizia ed all'igiene delle nostre strade». Proprio questo infatti è il timore di chi – recandosi in zona – vede le montagne di rifiuti sversati sull'asfalto e tra le recinzioni del centro. Paura dei pericoli che potrebbero generare nel tempo, restando al suolo senza essere rimossi.

«Bisogna scongiurare ogni complicazione – ribadisce ancora Simeone – che potrebbe compromettere la salute dei cittadini e delle pazienti. Sappiamo che in questo caso le competenze sono sia pubbliche che private, perchè la spazzatura è stata ammassata sia negli spazi interni che in quelli esterni, ma va ugualmente rimossa. Non possiamo continuare a vivere in questa condizione di disagio. E' arrivato il momento di intervenire per il bene di tutti».

