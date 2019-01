Sabato 12 Gennaio 2019, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - La strada è completamente al buio, non ci sono controlli e due ladri rubano facilmente una moto ad un imprenditore che l'aveva parcheggiata all'esterno del suo negozio. E' accaduto ieri in via Nazionale, lunga arteria periferica che collega Torre del Greco a Torre Annunziata: in due hanno portato via un Honda Sh con manicotti e copertine semplicemente rubandolo dall'esterno di uno showroom.Durissimo lo sfogo della vittima, noto imprenditore di Torre del Greco: «Ringrazio il Comune che ha lasciato completamente al buio via Nazionale, agevolando il lavoro criminale dei ladri. Il mio negozio è completamente al buio, per loro è stato un gioco da ragazzi rubarmi la moto».