Funicolari, l'Anm sposta i dipendenti: Centrale blindata contro gli stop

Domenica 8 Luglio 2018, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 09:35

Contro il blocco a sorpresa delle funicolari, falcidiate dalle epidemie di caposervizio nel weekend, l'Anm vara le contromisure: spostamento dei dipendenti tra gli impianti, per farne funzionare almeno qualcuno, e ferie forzate per il personale superfluo. Tra vacanze e malattie improvvise, infatti, le funicolari cittadine sono a continuo rischio stop. È già accaduto negli ultimi due weekend, che hanno visto ammalarsi tutti i caposervizio, mentre anche chi era di reperibilità ha dato forfait. E potrebbe succedere ancora.Dopo una raffica di visite fiscali che pare non aver sortito effetto, domenica scorsa, l'Anm ha presentato un esposto in Procura sul picco di malattie anomale e messo in congedo d'ufficio i dipendenti presentatisi al lavoro e costretti a girarsi i pollici, fino all'orario di uscita, perché mancavano i propri superiori. I caposervizio sono figure indispensabili per tenere aperte le strutture: ne occorre almeno uno per ogni funicolare, altrimenti l'impianto va chiuso, anche se ci sono tutti i macchinisti e gli operai. Ma evidentemente non è bastato.