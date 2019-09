Giovedì 12 Settembre 2019, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cercansi creativi disposti ad abbellire le stazioni della Circumvesuviana. L’Eav lancia quattro call per selezionare street artist napoletani e campani interessati a dare una mano alla riqualificazione di altrettante stazioni attualmente nel degrado. Precisamente, stiamo parlando delle cosiddette “stazioni dell’horror”. A definirle così furono i followers del gruppo facebook “Guida ai misteri ed alle soppressioni della Circumvesuviana”. Nel gruppo fu lanciato un sondaggio per individuare le peggiori fermate della Circum. Il presidente Umberto De Gregorio seppe dell’iniziativa e promise che avrebbe messo mano alle stazioni del degrado. Tre stazioni sono state già riqualificate (Gianturco, Ponticelli, Moregine), per altre quattro partono ora i lavori, che finiranno entro l’anno. Si tratta di Cercola, Vesuvio De Meis, Brusciano e Santa Maria del Pozzo. I lavori riguarderanno la manutenzione e il restyling architettonico. In particolare le attività prevedono un risanamento delle superfici in calcestruzzo degradate, la ritinteggiatura di tutte le superfici imbrattate e non, la verniciatura delle opere in ferro e l'impermeabilizzazione delle coperture. Sono previste inoltre anche attività di rifacimento dei bagni. Prevista l’installazione di telecamere di sorveglianza nella stazione di Brusciano, con un potenziamento di quelle già esistenti nelle altre tre stazioni.Ma la riqualificazione prevede, a margine, anche l’installazione di opere artistiche a firma di street artist napoletani e campani. E qui arriva il bando. Qualche mese fa, infatti, Eav ha istituito e lanciato insieme ad INWARD (Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana) il primo albo tecnico degli street artist napoletani e campani, denominato CREAV. Il progetto ha il fine di valorizzare i talenti locali attivi nei territori raggiunti dal servizio ferroviario, in tutta Napoli e provincia, ed entro i confini campani. Gli street artisti di CREAV saranno dunque direttamente invitati a presentare proposte artistiche riferite alle stazioni da dipingere, disegnando su rilievi e prospetti predisposti allo scopo le tracce che saranno valutate per la produzione. È possibile inviare ancora proposte ed iscriversi a CREAV. Per informazioni sulle call e sull'albo, basta mandare una mail all'attenzione dell'ingegner Luca Brancaccio, all'indirizzo mail l.brancaccio@eavsrl.it