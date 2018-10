Pompei, nel 2018 la Supplica è social

Domenica 7 Ottobre 2018, 11:17

La Supplica alla Madonna di Pompei è social. I fedeli da tutto il mondo possono seguire l'ora del mondo in diretta Facebook dal Pontificio Santuario di Pompei. Intanto la pioggia non ha fermato migliaia di fedeli che sono arrivati da tutta Italia, dalla Cina, dalla Polonia e dalla Norvegia per assistere alla tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario. Concelebrano il rito l’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, altri vescovi e tutto il clero pompeiano. A recitare l’attesa Supplica alla Vergine Santossima è il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria.