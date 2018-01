CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Gennaio 2018, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 08:39

«Aspettano prima che muoia uno dei nostri ragazzi, poi finalmente si decideranno a fare qualcosa». Parole di una madre pronunciate a fatica, con gli occhi lucidi, dopo aver trascorso la notte nella speranza che il figlio, ferito da venti coltellate, riuscisse a cavarsela. Questa volta per fortuna è andata bene: il 18enne aggredito insieme a un amico, la scorsa notte ai baretti a Chiaia, è fuori pericolo. Entrambe le vittime del raid messo a segno in via Carducci hanno riportato numerose ferite ma senza alcuna compromissione degli organi interni, né lesioni importanti: i giovani dopo le medicazioni e i punti di sutura, sono anche tornati a casa.Le ferite guariranno presto ma la paura e l'angoscia di quella notte, no. «Una serata cominciata male e finita peggio. Ero in compagnia del mio amico e della sua fidanzata: stavamo chiacchierando su una panchina - racconta il 18enne, accoltellato alla nuca e alla testa - quando si è avvicinato un uomo, sembrava uno dell'est, era ubriaco e ha tentato di molestare la ragazza che era in nostra compagnia». A quel punto, il suo fidanzato, 19 anni, ha reagito spintonando l'uomo per cercare di allontanarlo: «Un paio di battute e siamo andati via pensando di proseguire tranquillamente la nostra serata, ma il peggio doveva ancora arrivare. Avevamo percorso pochi metri di strada quando siamo stati raggiunti da una decina di ragazzi, tutti intorno ai 20 anni, che ci hanno presi alle spalle avventandosi su di noi» continua il giovane che tra pochi giorni sarebbe dovuto partire per uno stage promosso dall'Istituto alberghiero che frequenta con profitto: «In quel momento di confusione non ho visto il coltello ma ho sentito un gran dolore e la voce di uno degli aggressori che incitava gli altri a colpirci ancora. Poi mi sono ritrovato a terra insanguinato ma non ho mai perso la lucidità».