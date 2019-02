Un «presidio di solidarietà e resilienza» è annunciato per domani alle 16 a via Concezione a Montecalvario, 26, dopo l'atto vandalico che ha deturpato l'opera muraria di Vittorio Valiante, la «Tarantina Taran» simbolo dei Quartieri Spagnoli. Un murales frutto, si sottolinea in una nota, di una «lettura iconografica della cultura dei 'Femminellì omaggio a una storica rappresentazione e componente della società partenopea, da sempre distintasi per la sua inclusività, tolleranza e rispetto delle differenze.

Un gesto vile e di profonda ignoranza della nostra storia e della nostra cultura, al quale occorre dare subito una risposta concreta, con una condanna formale, il ripristino in tempi brevi dell'opera stessa e soprattutto una mobilitazione popolare per affermare che 'Napoli è amore' e non odio e sopraffazione». Alla manifestazione interverranno: la Delegata alle Pari Opportunità Simonetta Marino, l'Assessore Gaetano Daniele, le Assessore Alessandra Clemente, Annamaria Palmieri, Laura Marmorale, Monica Buonanno, Roberta Gaeta, le/i componenti del Tavolo Interassessorile per la Creatività Urbana, l'artista Vittorio Valiante, le/i referenti della Municipalità 2, le/i referenti delle associazioni e della comunità LGBTQI.

Domenica 24 Febbraio 2019, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA