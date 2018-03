Venerdì 2 Marzo 2018, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 18:32

«E io col matrimonio sedici anni come sono stata? Dimmi sono stata felice sedici anni di matrimonio? Sono stata felice? Sono stata svergognata, tradita, maltrattata, picchiata... Sul posto di lavoro svergognata da tutta Cisterna come una che non se lo merita, perché lo sai che non me lo meritavo...». «Perché non è solo l'episodio qua fuori, io e te sappiamo la verità? Perché se era una volta che è successo, dici "io mi sto curando"...Io e te la sappiamo la verità...». Luigi: «Dammi la possibilità di avvicinarmi alle bambine, per favore». Antonietta: «Ma allora se io vedo mia figlia in ansia impaurita...» (...) «Io non le obbligherò a fare niente perché tu le hai obbligate, le hai obbligate per anni a fare cose che non volevano, io non obbligo più nessuno». È una parte della telefonata tra Luigi Capasso e la moglie Antonietta Gargiulo, del 9 dicembre scorso, trasmessa a "Pomeriggio cinque".