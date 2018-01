Napoli: parcheggiatori abusivi, niente mappa per i Daspo. Legge Minniti applicata a metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Gennaio 2018, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abusivi padroni della città, roba vecchia, penserete voi. Invece è roba attualissima. Nell'ultimo fine settimana i vigili ne hanno pescati una ventina solo nei due chilometri quadrati dell'area del divertimento a Chiaia. Li hanno sanzionati, hanno confiscato le monete che avevano in tasca. Poi sono stati costretti ad assistere con sconforto al loro ritorno sul «luogo di lavoro», perché i parcheggiatori se ne fregano delle multe che non pagheranno mai e fanno marameo ai vigili che possono anche sanzionarli mille volte, ma non hanno altre armi a disposizione.Cioè, un'arma ci sarebbe. È quella offerta dalla «legge Minniti» che consente di presentare ai parcheggiatori un divieto di ritorno nell'area quando vengono pescati due volte consecutive a taglieggiare gli automobilisti. Però la legge si ferma solo ad alcune aree come stazioni, aeroporti, porti: per ampliare le possibilità di intervento ad altre zone «sensibili» delle città, è stata lasciata mano libera ai sindaci. Sono gli amministratori locali, con ordinanze ad hoc, a dover allargare l'ambito di applicazione della legge, per consentire alle forze di controllo di intervenire con mano severa sugli abusivi.A Napoli l'ordinanza non c'è ancora. È dalla scorsa primavera che questore e prefetto l'aspettano, ma il sindaco indugia, tentenna, pensa e ripensa, tanto che i soliti malpensanti si dicono convinti che quell'ordinanza non vuole farla per niente.A dire la verità la Legge Minniti alla maggioranza arancione non è mai andata a genio: Napoli deve essere, a detta di chi la governa, una città ribelle. E una città ribelle resiste con forza di fronte a certe cose, anche quando si tratta di emanare un'ordinanza che potrebbe liberare dall'assillo degli abusivi gli automobilisti quotidianamente vessati.