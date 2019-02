Pompei: scooter contro un palo della luce, muore bodybuilder di 49 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Febbraio 2019, 11:00

Pompei sotto choc per la tragica morte di Giovanni Federico, finito contro un palo della luce dopo aver sorpassato un camion della nettezza urbana in sella al suo scooter. Inutile il tempestivo soccorso del 118: per il 49enne, deceduto sul colpo, non c'è stato nulla da fare. Il bodybuilder per passione era molto conosciuto, amato e stimato nella città degli Scavi.