Sabato 12 Ottobre 2019, 07:48

Parla di pressioni per far assumere un ex calciatore nei ranghi di dirigente del settore giovanile, ma anche di un altro capitolo: quello del presunto monopolio nell'acquisto dei biglietti per le trasferte del Napoli in Champions e in Europa league - un migliaio di ticket per ogni trasferta -, da distribuire ai supporter delle due curve. Parole che portano la firma di Gennaro De Tommaso, l'ormai famigerato «Genny la carogna», boss dei «mastiffs», narcotrafficante condannato in primo grado a 18 anni di carcere, oggi collaboratore di giustizia in erba. Un verbale esplosivo - almeno a giudicare dal tenore delle accuse lanciate a boss, ma anche a dirigenti del calcio Napoli -, che ha spinto la Procura partenopea ad aprire un fascicolo ad hoc. Indagine per estorsione, nel tentativo di verificare un'ipotesi ad effetto: i pm vogliono capire se in questi anni la società calcio Napoli (o magari uno solo dei suoi dirigenti) sia stata sotto scacco, sia stata cioè oggetto di pressioni estorsive da parte di gruppi di tifosi, a loro volta affiliati a clan cittadini.