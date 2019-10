Baia, trovati sotto una collina i resti della villa di Giulio Cesare

Sabato 5 Ottobre 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 15:12

È certo di aver individuato i resti della villa Imperiale di Caio Giulio Cesare, nei Campi Flegrei, Salvatore Bavaro, imprenditore sportivo e allenatore di nuoto, già cultore di storia locale.Dopo attenti studi e ritrovamenti archeologici, Bavaro ricolloca la residenza flegrea del primo imperatore di Roma nei pressi di Baia, sepolta da rovi, arbusti e terreno accumulatosi dopo duemila anni di abbandono.“Tra le varie ipotesi fatte e mai accertate definitivamente, e non tutte di mia conoscenza dice Bavaro credo di aver individuato la residenza imperiale di Giulio Cesare nei Campi Flegrei. Dopo oltre venti anni di studio sulle fonti storiche degli antichi filosofi e scrittori: Orazio, Tacito, Cicerone, etc, e con un’accurata ricerca sul campo, dove ho individuato anche dei passaggi sotterranei, sono certo di aver scoperto la sua vera residenza. Il ritrovamento di questo imponente edificio però sarà possibile, solo con lo scavo di una collina, che ha protetto il sito per duemila anni.La favolosa residenza imperiale flegrea di Giulio Cesare, come raccontano le fonti storiche, era ricca di affreschi, mosaici e statue splendide, anche greche. Tale villa fu saccheggiata e parzialmente distrutta dopo il crollo dell’impero romano nel 476 d.C. a seguito delle onde barbariche dei Goti di Alarico, dei Longobardi e dei Bizantini nel 553 d.C. Le sue vestigia caddero così, per secoli e secoli, nell’oblio e nell’abbandono.A causa di eventi straordinari, quali bradisismo, guerre ed eruzioni, in particolare quella del Montenuovo nel 1538, fino ad oggi, oltre alla villa a mare di Giulio Cesare, ovvero la pars marittima corrispondente all’attuale Castello di Baia, nessuno ha offerto una sicura identificazione del palazzo Imperiale dove il sommo Giulio Cesare, protetto dalle sue guardie del corpo ( sono state individuate le loro postazioni di avvistamento), svolgeva le sue mansioni politiche di imperatore.In un raggio di tre chilometri dal Castello di Baia, ci sono limitati ruderi archeologici immersi in un’ampia macchia mediterranea tra sentieri naturali che io ritengo appartenere alla residenza flegrea del primo imperatore di Roma; alla base di tale collina, ancora, si notano grossi blocchi irregolari dell’antiche mura di recinsione risalenti al II sec. a.C.Tale villa con panorama meraviglioso a 360° ( come descritto da Tacito: «da dove era possibile osservare i tre mari..» ) era vicina di casa alle ville dei ricchi patrizii Ortenzio, Cicerone e Lucullo. La sua individuazione e la certezza della sua paternità, conclude Bavaro, è stata possibile grazie ad approfondimenti sul territorio e valutazioni logiche dell’ importanza di tale edificio che, sviluppato su una collina alta centinaia di metri, occupava una superfice di oltre 12.000 metri quadri”.