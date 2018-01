CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 7 Gennaio 2018, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha lasciato l'ospedale Monaldi intorno a mezzogiorno, Arturo, dopo aver ricevuto la visita del cardinale Sepe che, oltre a una calza piena di cioccolata e dolciumi, gli ha portato in regalo anche un orologio Casio G-shock, un nuovo modello particolarmente apprezzato dagli adolescenti. «Sapevo che ti sarebbe piaciuto, è fatto per i giovani come te. Questo orologio - gli ha detto Sepe - da oggi in poi dovrà segnare solo ore liete dopo quelle tristi che purtroppo hai vissuto». L'arcivescovo gli ha anche promesso che ce la metterà tutta per procurargli una maglietta originale della squadra del Napoli di cui Arturo, manco a dirlo, è grande tifoso. Per la mamma e il papà, invece, una corona del Rosario con su una piccola immagine di San Gennaro realizzata dai detenuti nella «casa del carcerato» che la diocesi di Napoli ha costituito da qualche anno. Un regalo di preghiera e speranza, dunque, perché «da questa tragica vicenda possa nascere un sentimento di pace e solidarietà soprattutto tra i più giovani».Crescenzio Sepe ha anche confermato ai genitori del ragazzo accoltellato in via Foria tutto il suo impegno per la costituzione di un tavolo di lavoro permanente tra le istituzioni «in grado di individuare percorsi concreti e subito operativi in difesa della vita e della crescita dei giovani». Infine, prima di congedarsi, il cardinale ha espresso parole di «apprezzamento e stima profonda» per la madre di Arturo, Maria Luisa Iavarone, «donna straordinaria - l'ha definita l'arcivescovo - che ha affrontato la situazione con grande forza e dignità e che dovrà rappresentare un modello per tante altre mamme». Fin qui il cardinale Sepe, che ha salutato il piccolo Arturo con la promessa che ben presto tornerà a fargli visita: «la prossima volta verrò a casa» gli ha detto «e ricordati che potrai contare sempre su di me».Dopo la visita di Crescenzio Sepe il ragazzo ha lasciato l'ospedale Monaldi: nei prossimi giorni probabilmente dovrà tornarci per sottoporsi a nuovi controlli, in particolare sulle corde vocali, che ancora destano più di una preoccupazione ai medici che lo tengono in cura. Il ragazzo è ancora senza voce e nessuno tra gli specialisti consultati in queste settimane se la sente di sbilanciarsi: la grave lesione del nervo ricorrente, in seguito alla coltellata sferratagli alla gola, rischia di essere irreversibile.