Laboratori verso lo stop, la Regione sotto accusa: «Budget esauriti»

Martedì 27 Marzo 2018, 09:02

Tetti di spesa per ambulatori, laboratori e centri specialistici: sanità privata accreditata sul piede di guerra. Si va allo stop delle prestazioni dopo Pasqua. La Federlab proclama lo stato di agitazione del comparto della specialistica ambulatoriale. Vincenzo D’Anna, presidente di FederLab Campania con Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, ha chiamato ieri a raccolta alle Terme di Agnano centinaia di titolari di strutture accreditate. Nell’assemblea generale dei soci di FederLab Campania, (associazione di categoria che conta il maggior numero di laboratori di analisi associati) ha puntato il dito sulle promesse mancate del governatore Vincenzo De Luca. «Entro il 15 marzo di quest’anno era stato promesso che la Regione avrebbe proceduto alla verifica di quali bisogni esistono in Regione Campania per queste prestazioni. Dal presidente De Luca ci saremmo aspettato una maggior assunzione di responsabilità - ha spiegato Vincenzo D’Anna, presidente dell’associazione dei laboratoristi - capiamo le difficoltà e l’enorme debito della sanità regionale che ha ereditato - prosegue ancora l’ex senatore - tuttavia finora dal governatore abbiamo ottenuto solo promesse e nessuna seria programmazione del reale fabbisogno del comparto in termini di prestazioni».