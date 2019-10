Laboratorio abusivo sotto ditta legale: denuncia per la titolare e sequestro nel Napoletano

Martedì 22 Ottobre 2019, 10:51

I carabinieri della stazione di Carbonara di Nola e del nucleo ispettorato del lavoro di napoli hanno denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata e cambio di destinazione d’uso di un locale in assenza di autorizzazione una commerciante 44enne di Palma Campania.Nel seminterrato della propria attività in cui si producono accessori per l’abbigliamento (bottoni, cerniere, spille) la donna aveva realizzato un laboratorio abusivo per realizzare ciò che vende. Lì dentro inoltre venivano utilizzate vernici per la tinteggiatura degli accessori ma il laboratorio era totalmente abusivo e senza sistemi per l’aspirazione dei fumi.Sono state riscontrate violazioni sia amministrative che penali per inosservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, emissione di sostanze in atmosfera senza autorizzazione e immissione in fognature di acque reflue industriali.i carabinieri hanno comminato sanzioni per più di 38mila euro, sospeso l’attività e sottoposto a sequestro il locale.