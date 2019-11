Hanno 14 e 18 anni i due ladri arrestati dai carabinieri della compagnia di Sorrento . I due, residenti in un campo nomadi di Napoli, sono stati notati da una coppia residente in un condominio di via degli Aranci mentre fuggivano dal loro palazzo. La coppia ha trovato la porta di casa forzata e la casa in disordine, constatando la scomparsa di alcuni gioielli. L'episodio è stato denunciato al 112.I militari si sono diretti alla stazione ferroviaria, indirizzati anche dalle indicazioni che hanno ricevuto da alcuni passanti che avevano visto i due fuggire in quella direzione. In stazione i militari sono saliti sul treno e li hanno individuati; i giovani hanno provato a sparire tra la folla nei vagoni ma sono stati inseguiti e bloccati.Addosso avevano chiavi, giraviti e tutta la refurtiva rubata poco prima, nascosta in una calza: gioielli del valore di circa 15.000 euro. Sono stati tratti in arresto per furto aggravato in abitazione e, dopo le formalità, il minore è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Napoli mentre la 18enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari.