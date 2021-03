Napoli: rubavano oggetti dalle auto in parcheggio, tre arresti in un parco privato di Gianturco

I Carabinieri della Stazione di Napoli Poggioreale, insieme a quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per concorso in tentato furto aggravato Mariano Pignetti (50enne), il figlio Antonio (21enne) e Antonio D’Orsi (37enne), tutti di Ponticelli.

Intorno alle 4 di questa notte, su segnalazione giunta al 112, i militari sono intervenuti in via Gianturco 140 dove, all’altezza dell’ingresso di un parco condominiale, hanno individuato un uomo a bordo di una Renault Megane, con motore acceso e in atteggiamento sospetto. All’interno del recinto condominiale, invece, i Carabinieri hanno intercettato gli altri due complici, padre e figlio, che tentavano di nascondersi per non farsi notare. Erano già riusciti ad aprire due autovetture di proprietà di due condomini e stavano portando via gli oggetti contenuti al loro interno. Nei pressi delle due autovetture sono stati rinvenuti anche gli arnesi da scasso utilizzati per forzare le chiusure delle auto oggetto del tentativo di furto, come anche nel bagagliaio dell’auto a bordo della quale è stato trovato il «palo». I tre sono finiti in manette e portati in Tribunale per il rito direttissimo.

